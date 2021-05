Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigungen im Bereich der Engener Schulen (26. - 27.05.2021)

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu drei Sachbeschädigungen ist es in der vergangenen Woche im Bereich der Engener Schulen gekommen. Am Mittwoch, 26.05., haben unbekannte an der Grundschule in der Hohenstoffelstraße mit Steinwürfen das Glasdach des überdachten Vorhofes beschädigt und rund 500 Euro Sachschaden angerichtet. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 26.05., und Donnerstag, 27.05., beschädigten Unbekannte einen Fensterrahmen und ein Fensterglas am Bauwagen des Anne-Frank-Schulverbundes in der Jahnstraße sowie eine hölzerne Sitzbank an der Grundschule. Nach bisheriger Einschätzung handelt es sich um nicht zusammengehörige Einzeltaten. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Engen (07733 9409-0) entgegen.

