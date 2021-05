Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall (30.05.2021)

Tuttlingen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 4.500 Euro Schaden verursacht hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Gießstraße. Eine 27-jährige VW Golf Fahrerin hielt an einer Ampel an, was ein nachfolgender 46-jähriger Mercedes Fahrer zu spät bemerkte. Der Mann fuhr auf den VW Golf auf und verursachte Blechschaden.

