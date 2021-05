Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bärenthal

Kreis Tuttlingen) Diebstahl aus Sportheim (29.05.2021)

Bärenthal (ots)

In ein Sportheim an der Landesstraße 440 eingebrochen sind Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 16 Uhr. Unbekannte gelangten durch Aufbrechen eines Fensters in das Innere, wo sie eine Tür aufbrachen und einen Bewegungsmelder zerstörten. Dabei verursachten sie Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro, wobei ihnen nur ein geringer Geldbetrag von rund 100 Euro in die Hände fiel. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell