Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn, Lkrs. Rottweil) Unbekannter stiehlt Werkzeug aus Rohbau

Eschbronn-Mariazell (ots)

Aus einem Rohbau eines Einfamilienhauses im Holzwald hat ein Unbekannter am letzten Wochenende Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Wie der Eigentümer am Sonntag feststellte, fehlen neben einer älteren Motorsäge der Marke Stihl auch ein Akkuschrauber, eine Nagelpistole und ein Handtacker. Die Geräte waren in einem Raum aufbewahrt, der mit einer Bautüre gesichert war. Diese wurde von dem Täter aufgehebelt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in der Nachbarschaft im Holzwald über Pfingsten aus (wir berichteten).

