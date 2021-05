Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Ausgelaufenes Öl verschmutzt Neckar (30.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ausgelaufenes Motoröl und eine beschädigte Ölwanne sind die Folgen eines Unfalls, den ein Autofahrer am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der Neckarstraße verursacht hat. Ein 23-jähriger VW Jetta Fahrer fuhr aus dem Anliegerbereich des Neckarparks, wobei er mit der Ölwanne seines Autos an einem nicht komplett abgesenkten Sperrpoller der Zufahrt hängen blieb. Aus der beschädigten Ölwanne lief Motoröl aus, dass in der Kanalisation versickerte und so in den angrenzenden Neckar gelang. Dort mussten Feuerwehr und städtische Bediensteten Ölbarrieren einrichten, um eine Verschmutzung des Wassers zu verhindern. Im Bereich der Unfallstelle müssen aber noch Erdabtragungen erfolgen, um die Verunreinigung komplett zu beseitigen. Der Sachschaden insgesamt beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 4.000 Euro.

