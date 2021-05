Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210527.3 Wulfsmoor: Unfall unter Alkoholeinfluss

Wulfsmoor (ots)

Am Mittwochabend ist ein Mann mit seinem Auto in Wulfsmoor von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Schildern und einem Baum kollidiert. Im Anschluss entfernte er sich vom Unfallort. Wie sich später herausstellte, war der Unfallfahrer nicht nüchtern.

Gegen 21.50 Uhr war der Beschuldigte auf dem Knöller Damm aus Richtung Osterhorn / Bokel kommend in Richtung Wulfsmoor unterwegs. Kurz vor der Zufahrt zum Knöller Damm 22 geriet er nach links von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrsschild und ein weiteres und prallte gegen einen Baum. Laut einem Zeugen, der dem Audi ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, war der Beschuldigte mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und stand vermutlich unter Alkoholeinfluss. Kurz nach dem Unglück entfernte sich der Verunfallte in Richtung Bokel / Osterhorn. Eine Streife suchte ihn später an seiner Wohnanschrift auf und ließ ihn einen Atemalkoholtest absolvieren. Der lieferte ein Ergebnis von 1,43 Promille, woraufhin der Mann sich einer Blutprobenentnahme stellen musste. er wird sich wegen der Verkehrsunfallflucht und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

Merle Neufeld

