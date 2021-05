Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Motorroller "ausgeliehen" (30.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, einen Motorroller aus der Friedrichstraße entwendet. Ein 17-Jähriger hatte seinen 50 ccm Piaggio C 13 Motorroller verschlossen vor seiner Wohnung abgestellt, wo ihn Unbekannte stahlen. Am Sonntagnachmittag fand die Polizei das gestohlene Zweirad nur wenige hundert Meter von der Wohnung entfernt an der Albert-Schweizer-Schule, wo es der Besitzer abholen konnte. Personen, die Verdächtiges im Zusammenhang mit der Tat beobachtet haben, werden gebeten, dies beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, mitzuteilen.

