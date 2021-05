Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer von Auto erfasst und leicht verletzt (26.05.2021)

Schönwald (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 5728 im Bereich "Fuchsfalle". Rund 100 Meter vor der Einmündung zur Kreisstraße 5727 überholte ein 78-jähriger Ford B-MAX Fahrer einen 59-jährigen Rennradfahrer. Dabei hielt der Ford Fahrer nicht den erforderlichen Sicherheitsabstand ein und streifte den Radsportler, der zu Fall kam und sich leicht verletzte. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik, an seinem Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell