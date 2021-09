Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Diebe am Kanal - Zeugen nach Einbruch in Fahrgastschiff gesucht

Wallenhorst (ots)

Zwischen Samstagabend (17 Uhr) und Sonntagmorgen (10 Uhr) ist ein Fahrgastschiff in der Straße "Am Kanal" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter hebelten der hinteren Zugang des nördlich der Hollager Schleuse gelegenen Kahns auf und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Die Unbekannten nahmen schließlich Getränke und Kissen aus der Bordküche an sich und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Hinweise zur der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Bramsche unter 05461/915300 entgegen.

