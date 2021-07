Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Einbruch in Firmengebäude (10.7.2021)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in ein Firmengebäude in der Bodenseeallee eingedrungen und haben Bargeld gestohlen. Die Unbekannten zerstörten eine Glasscheibe und verschafften sich anschließend Zutritt in Büroräume, wo sie das dort befindliche Geld mitnahmen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07771 9391-0 an die Polizei Stockach zu wenden.

