Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei sucht Geschädigte und Zeugen einer Diebstahlserie in Restaurants (12.07.2021)

Konstanz (ots)

Das Polizeirevier Konstanz ermittelt derzeit wegen einer seit etwa drei Wochen andauernden Diebstahlserie in mehreren Restaurants im Stadtgebiet. Ein unbekannter Täter hat bisher in fünf Fällen die Gunst des unbeobachteten Augenblicks genutzt und Bedienungsgeldbörsen aus Schränken und Schubladen gestohlen. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstellen Betrag. Es ist nicht auszuschließen, dass es in weiteren Restaurants zu derartigen Straftaten gekommen ist. Die Ermittler bitten daher weitere Geschädigte und auch Zeugen, sich unter Tel. 07531 995-0 beim Polizeirevier zu melden.

