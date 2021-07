Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Hoher Sachschaden bei Unfall auf der Autobahn 81 (12.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat der Fahrer eines Kleintransporters am Montagmorgen gegen 7.00 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Villingen und Tuningen. Ein 32-jähriger Renault Master Fahrer stieß beim Fahrstreifenwechsel gegen den Auflieger eines Daimler-Benz Actros Sattelzuges. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Am Renault des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, am Auflieger des Lasters in Höhe von rund 1.000 Euro. Den schwer beschädigten Transporter lud ein Abschleppdienst auf.

