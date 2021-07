Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33) Zusammenstoß beim Einbiegen auf Bundesstraße (11.07.2021)

Allensbach, B33 (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am gestrigen Sonntag gegen 14.45 Uhr auf der B33 gekommen. Ein 26-Jähriger wollte von der Konradigasse nach links auf die B33 in Richtung Konstanz einbiegen. Hierbei übersah er eine von Konstanz kommende 23-jährige Ford-Fahrerin, sodass diese in die linke Front des Audis des 26-Jährigen fuhr. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden jeweils in Höhe von rund 8.000 Euro beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

