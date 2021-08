Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Bildungseinrichtung

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Samstagabend um 18:09 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den vorgehenden Angriffstrupp konnte schnell Entwarnung gegeben. Die Anlage hatte aufgrund von angebrannten Essen ordnungsgemäß ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde belüftet und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten den Einsatz nach einer halben Stunde beenden.

