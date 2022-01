Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter fährt weg

Bocholt (ots)

Zwei kleine Dellen an einem Fahrzeug verursacht hat der Fahrer eines blauen Volkswagens in Bocholt. Beim Aussteigen hatte dem Mann ein Windstoß die Tür aus der Hand gerissen und gegen ein dunkelblaues oder dunkelgraues Fahrzeug mit niederländischen Kennzeichen gedrückt. Zu einem Personalienaustausch nach dem Geschehen am Montag gegen 15.55 Uhr kam es nicht. Die Polizei bittet den Fahrer des beschädigten Fahrzeugs sowie mögliche weitere Zeugen Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell