POL-HI: Schlachtabfälle aufgefunden

Giesen - Ahrbergen (TK) An der Verbindungsstraße zwischen Ahrbergen und Giesen wurden zwei blaue Plastiksäcke mit Schlachtabfällen aufgefunden. Die Säcke lagen im Grabenbereich am Ende des Wäldchens Richtung Giesen, zwischen Verbindungsstraße und Innerste. In den Säcken befanden sich ca. einen Tag alte Schlachtabfälle eines Lamms. Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft der Schlachtabfälle geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

