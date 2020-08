FW-E: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Feuerwehr Essen

Essen-Bochold, Germaniastraße, 12.08.2020, 15:06 Uhr (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Germaniastraße in Höhe der Zinkstraße. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten zwei Pkw. Ein Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte gegen ein parkendes Fahrzeug. Die Fahrerin wurde nach notärztlicher Begutachtung und Erstversorgung patientengerecht gerettet. Hierzu wurde die Tür mit hydraulischen Rettungsgeräten abgetrennt. Anschließend wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung transportiert. Der Fahrer des zweiten Pkw blieb unverletzt. Durch den Unfall und die Vollsperrung der Germaniastraße kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im öffentlichen Personennah- und des Individualverkehrs. Die Unfallursache wird derzeit von der Polizei ermittelt. (FR)

