Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Friseursalon

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 28.09.2021 auf den 29.09.2021, brachen unbekannte Täter in einen Friseursalon im Lusanum in der Yorckstraße ein. Sie stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell