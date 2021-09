Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Adolf-Diesterweg-Straße

Ludwigshafen (ots)

Am 28.09.2021, gegen 13:40 Uhr, fuhr eine 81-Jährige mit ihrem Auto auf der Adolf-Diesterweg-Straße in Richtung Raiffeisenstraße und wollte über die Kreuzung weiter geradeaus fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 67-Jähriger mit seinem E-Scooter ebenfalls auf der Adolf-Diesterweg-Straße. Als er an der Kreuzung nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen ihm und der Autofahrerin, die ihn gerade überholen wollte. Der 67-Jährige stürzte vom E-Scooter und verletzte sich. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

