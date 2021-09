Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Hochfeldstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 28.09.2021, gegen 19:30 Uhr, fuhr eine 92-Jährige mit ihrem Auto auf der Hochfeldstraße Richtung Maudacherstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 22-Jähriger ebenfalls auf der Hochfeldstraße Richtung Raschigstraße. Als die 92-Jährige in die Eichenstraße einbog, stieß sie mit dem Auto des 22-Jährigen zusammen. Der 22-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden. Das Auto der 92-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

