Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frau bittet Polizei um Hilfe - Polizei setzt DEIG gegen 38-Jährigen ein

Ludwigshafen (ots)

Am 27.09.2021, gegen 17:00 Uhr, lief zunächst ein 38-Jähriger an Polizeibeamten in der Prinzregentenstraße vorbei und etwas hinter ihm eine 30-Jährige, die den Polizeibeamten zurief, dass sie den 38-Jährigen festhalten sollten. Als die Polizeibeamten ihn daraufhin ansprachen, reagierte er zunächst nicht, sondern warf ein bei sich geführtes Tierabwehrspray in einen Mülleimer sowie ein Taschenmesser in ein Gebüsch. Danach blieb er stehen und verhielt sich äußerst aggressiv den Beamten gegenüber. Als er sich dann plötzlich in den hinteren Hosenbund griff, um etwas herauszuholen, setzten die Polizeibeamten nach vorheriger Ankündigung das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG) ein und fanden daraufhin in seiner Kleidung einen Totschläger. Der 38-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und kam in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 1,73 Promille.

Bei der Befragung der 30-Jährigen erklärte diese, dass es sich bei dem 38-Jährigen um ihren ehemaligen Lebensgefährten handelte. Er habe sie gerade mit einem Messer bedroht und sie geschlagen. Aufgrund des höher werdenden Passantenaufkommens sei er dann weggelaufen in die Richtung, in der sich auch die Polizeibeamten befanden. Die 30-Jährige erklärte weiterhin, dass es bereits in der Vergangenheit zu physischer Gewalt gekommen sei und er oft alkoholisiert gewesen sei.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung.

In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell