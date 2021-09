Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Hochfeldstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 27.09.2021, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf der Hochfeldstraße in Richtung Maudacher Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 31-Jähriger auf der Hochfeldstraße in Richtung Raschigstraße. Als der 30-Jährige vor dem 31-Jährigen nach links in die Eichstraße abbog, kam es zu einem frontalen Zusammenstoß. Sowohl der 31-Jährige als auch der 30-Jährige und dessen Sohn, der auf der Rückbank saß, wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen beseitigte die auslaufenden Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme musste die Hochfeldstraße zwischen dem Hermann-Löns-Weg und der Königsbacher Straße gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell