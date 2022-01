Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Anzeichen für gescheiterte Einbrüche

Velen (ots)

Eine Autotür ließ sich nicht öffnen, ein Gartenzaun ist verbogen und Spuren an einem Rollladen deuten auf einen versuchten Einbruch in Velen hin. Zu dem Geschehen am Wessingkamp kam es zwischen dem 23.12.2021 und dem 03.01.2022. In das Innere des Wagens und auch in das Haus drangen die Täter nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell