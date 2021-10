Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Autodiebstahl gesucht

Ratzeburg (ots)

15. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 13./14.10.2021 - Großhansdorf / Ahrensburg

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13./14.10.2021) ist es in der Kurt-Fischer-Straße in Ahrensburg sowie in der Straße Heidkoppel in Großhansdorf zum Diebstahl eines Audi A4 und eines Audi A5 gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Fahrzeuge, welche jeweils frei zugänglich auf einem Privatparkplatz und in einer Parkbucht abgestellt waren.

Zwischen 22.15 Uhr und 05.30 Uhr wurde der graue Audi A4 Kombi mit Ratzeburger Kennzeichen in der Kurt-Fischer-Straße in Ahrensburg entwendet. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden bei ca. 13.000 Euro liegen.

Zwischen 23.00 Uhr und 08.00 Uhr wurde aus einer Parkbucht in der Straße Heidkoppel in Großhansdorf der silber-gold-champagner farbige Audi A5 mit einem ausländischen Kennzeichen entwendet. Der Wert liegt bei ca. 19.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.

Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Tatnacht in Ahrensburg und Großhansdorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen. Auch, wer Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen kann, melde sich bei den Beamten in Ahrensburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell