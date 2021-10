Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Ratzeburg (ots)

14. Oktober 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 13.10.2021 -BAB 24 / Talkau / Gudow

Die Beamten des Polizei-Autobahnrevieres Ratzeburg haben gestern auf der BAB 24, um 12.15 Uhr an der Anschlussstelle Talkau und um 13.20 Uhr an der Anschlussstelle Gudow in Fahrtrichtung Berlin zwei Verkehrsteilnehmer gestoppt, die unter dem Einfluss von Drogen stehend ihr Fahrzeug führten.

Bei den durchgeführten Verkehrskontrollen fielen ein 27 und ein 44 Jahre alter Fahrer mit dem Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmittel auf, der sich jeweils nach einem Drogenvortest bestätigte. Beide Männer mussten sich einer Blutprobenentnahme stellen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell