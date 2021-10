Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker

Ratzeburg (ots)

14. Oktober 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.10.2021 - Wentorf bei HH

Am Dienstag (12.10.2021) ist es in der Danziger Straße in Wentorf bei Hamburg zu einem Trickdiebstahl gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich gegen 16.30 Uhr eine männliche Person unter dem Vorwand die Leitungen im Haus nach einem Wasserrohrbruch überprüfen zu müssen, Zutritt in die Wohnung eines 66-jährigen Bewohners. Ein zweiter angeblicher Handwerker stand ebenfalls mit vor der Tür, betrat allerdings im Beisein des Bewohners nicht die Wohnung.

Der Geschädigte gewährte dem einen Handwerker sodann Zutritt. Mit dem angeblichen Monteur überprüfte er gemeinsam im Badezimmer ob bei ihm etwaige Schäden zu verzeichnen sind. Während dieser Zeit gelangte der zweite Handwerker unbeobachtet vom Bewohner in der Wohnung und durchsuchte sie nach Stehlgut.

Nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung dann verlassen hatte, bemerkte der Mann den Verlust von Bargeld, im niedrigen dreistelligen Bereich, und Münzen.

Der Täter in der Wohnung wurden beschrieben: ca. 40 Jahre alt, kräftige Statur, ca. 170-175 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren. Der andere Täter war etwas größer und von schlanker Statur. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Sie traten in typischer blauer Handwerkerkleidung mit Handschuhen auf.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Täter während oder nach der Tatausführung in der Danziger Straße in Wentorf bei Hamburg beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell