POL-HB: Nr.: 0159 --Zeugin nach Beinahe-Unfall in Blumenthal gesucht

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Schwaneweder Straße Zeit: 02.03.21, 15:50 Uhr

Ein 33-Jähriger soll am Dienstagnachmittag in Lüssum-Bockhorn betrunken Auto gefahren sein. Bei seiner Fahrt soll der Mann laut Zeugenaussagen auch eine Frau beinahe angefahren haben. Die Polizei Bremen bittet die unbekannte Frau, sich zu melden. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der Mann stark aggressiv und verletzte zwei Polizisten.

Ein Zeuge meldete sich um kurz vor 16 Uhr über den Notruf der Polizei und gab an, einen offensichtlich stark angetrunkenen Mann dabei beobachtet zu haben, wie er zunächst auf einen Parkplatz urinierte und anschließend mit einem Auto davon fuhr. Eine Frau, die sich ebenfalls auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schwaneweder Straße befand, soll lautstark gerufen haben, dass der Mann sie soeben fast überfahren hätte. Die Polizei Bremen bittet diese Frau und weitere Zeugen des Vorfalls, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

Als die Einsatzkräfte den 33-Jährigen an seiner Wohnanschrift aufsuchten und ihn mit dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt konfrontierten, verhielt dieser sich von Beginn an aggressiv. Er beleidigte und bedrohte wiederholt die Polizisten. Dabei wirkte er deutlich alkoholisiert. Mit Unterstützungskräften nahmen die Beamten den 33-Jährigen vorübergehend fest. Währenddessen und auch bei der weiteren Fahrt zur Wache versuchte der Mann sich mehrfach zu befreien. Dabei verletzte er zwei Polizisten. Auch nach erfolgter Blutentnahme beruhigte der Mann sich nicht, so dass er vorübergehend in Gewahrsam blieb.

