Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Planen von Zugwaggons aufgeschlitzt und Güter entwendet

Bild-Infos

Download

Sinzig (ots)

Am Sonntagmorgen stellte der Lokführer des Güterzuges 40671, abgestellt auf einem Ausweichgleis nahe Bahnhof Sinzig, an mehreren Waggons Schäden an den Abdeckplanen - vermutlich durch Aufschlitzen - fest.

Erste Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass 16 Abdeckplanen durch Aufschlitzen beschädigt und dabei in mindestens zwei Fällen unbekannte Täter in die Waggons eindrangen und mehrere Sport- / Outdoorartikel und Tonerpatronen entwendeten.

Der Tatzeitraum lässt sich eingrenzen auf den 30.01.2021, 12:30 Uhr - 31.01.2021, 09:50 Uhr. Die Schadenshöhe und Anzahl der entwendeten Güter ist zurzeit noch nicht bekannt.

Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen kann, wird gebeten sich unter 0651 - 43678-0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell