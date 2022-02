Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Polizei bedankt sich für die große Anteilnahme

Kreis Soest (ots)

"Die Anteilnahme am Tod einer jungen Polizeibeamtin und ihrem Kollegen in Kusel (Rheinland-Pfalz) ist auch in der Bevölkerung des Kreises Soest deutlich spürbar", so Thomas Link, Abteilungsleiter der Polizei. Sie wurde in vielfältiger Weise zum Ausdruck gebracht. In Lippstadt gedachten Versammlungsteilnehmer in einer Schweigeminute an die Tat, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Soest zeigten ihre Trauer, Fassungslosigkeit, aber auch Wut, in persönlichen Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen oder tauschten sich in den sozialen Medien aus. Kerzen wurden zum Totengedenken auf einigen Wachen übergeben.

In einer Schweigeminute gedachten heute Mitarbeitende der Polizei in ganz Deutschland an den schrecklichen Vorfall.

"Wir möchten uns hiermit ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Soest bedanken, die uns durch ihre Anteilnahme gezeigt haben, dass Sie mit den Angehörigen der Getöteten, Freunden und allen Polizeibeamtinnen und -beamten in dieser Zeit zusammenstehen", so Thomas Link. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell