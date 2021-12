Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrraddieb verurteilt

Braunschweig (ots)

Braunschweig

10.12.2021, 10:00 Uhr

Die Polizei ermittelte gegen einen Mann, der mehrfach Fahrräder entwendet hat. Dieser wurde am Freitag am Amtsgericht Braunschweig zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Seit dem Frühjahr dieses Jahres ermittelt die Ermittlungsgruppe Fahrraddiebstahl der Polizei Braunschweig gegen einen 42-jährigen Peiner. Dieser soll in diversen Taten Fahrräder im Raum Braunschweig entwendet und sie in einigen Fällen später zum Verkauf angeboten haben. Laut Anklage wurden dem geringfügig vorbestraften Mann 13 Taten vorgeworfen. Da er in allen Fällen geständig war und Reue zeigte, verhängte das Amtsgericht Braunschweig eine Gesamtfreiheitstrafe von einem Jahr und vier Monaten welche auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell