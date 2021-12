Polizei Braunschweig

POL-BS: Gedenktafel durch Feuer beschädigt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Ebertallee

09.12.2021

Eine Gedenktafel an einer ehemaligen Hinrichtungsstätte wurde durch ein Feuer beschädigt.

Am 15.11.2021 wurde in der Buchhorst eine neue Gedenktafel aufgestellt und sollte am 15.12.2021 eingeweiht werden. Am Donnerstagnachmittag wurde von einer Mitarbeiterin der zuständigen Stiftung festgestellt, dass die Gedenktafel durch ein Feuer beschädigt wurde. Der Rahmen des Mahnmals nahm durch das Feuer einen nicht unerheblichen Schaden. Die Polizei war vor Ort und hat Spuren gesichert. Die Ermittlungen zur Brandursache sind angelaufen. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen nach dem 15.11.2021 machen konnten, oder die Angaben dazu machen können, wann das Mahnmal noch unversehrt war. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

