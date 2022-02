Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Zu wenig Gripp

Lippetal (ots)

Am Sonntag, um 12:20 Uhr, kam es zu einem Unfall auf dem Mühlenweg. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Welver, war mit seinem 3er BMW auf dem Mühlenweg in Richtung Beckum unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn kam das Heck des Autos ins Schleudern. Der Fahrer verlor die Gewalt über sein Fahrzeug. Der BMW drehte sich einmal und krachte gegen einen Baum. Dabei wurde eine 22-jährige Beifahrerin aus Hamm schwer verletzt. Der Fahrer wurde zu einer ambulanten Behandlung leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 20.000,- EUR geschätzt. Die sehr stark abgefahrenen Reifen waren könnten ursächlich für den Unfall gewesen sein. (lü)

