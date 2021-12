Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Unbekannte brechen in Wohnung ein und entwenden hochwertige Uhren - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Südstadt: (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen am Dienstag, in der Zeit zwischen 6:45 Uhr und 19:30 Uhr, in eine Penthouse-Wohnung im dritten Obergeschoß eines Mehrfamilienwohnhauses in der Rohrbacher Straße ein und entwendeten zwei hochwertige Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro. Vermutlich kletterten die Unbekannten über die darunter befindlichen Balkone bis ins dritte Obergeschoß und gelangten dort in die Wohnung, indem sie an Rahmen und Glasfüllung der Balkontür hebelten, so dass ein Spannungsbruch der Scheibe entstand. Die Fachdienststelle der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

