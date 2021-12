Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A6, Mannheim: Unbekannter verursacht Auffahrunfall - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am frühen Dienstagabend kam es auf der A6 im Baustellenbereich zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Ausfahrt Mannheim / Schwetzingen zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - der Verursacher flüchtete. Gegen 17:25 Uhr wechselte der Fahrer eines bislang nicht bekannten Pkw unvermittelt auf den rechten der beiden Fahrstreifen und bremste ohne ersichtlichen Grund stark ab. Ein dahinter befindlicher Peugeot-Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen, den wiederum dahinterfahrenden gelang dies nicht. Durch den Aufprall wurden alle drei Pkw, ein Mazda, ein Skoda und der Peugeot, zusammengeschoben. Der Unbekannte, der mit seinem Bremsmanöver das Unfallgeschehen verursachte, fuhr indes weiter. Die drei Pkw blieben fahrbereit, sodass diese zunächst aus dem Baustellenbereich ausfahren konnten. Die Fahrer blieben allesamt unverletzt. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Autobahnpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 470930 an die Beamten zu wenden.

