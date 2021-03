Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Unversteuerte Zigaretten in der Küche versteckt

BAB 4, Landkreis Görlitz (ots)

Unversteuerte Zigaretten sind am Samstag in einer Küche entdeckt worden. Das Ungewöhnliche an dieser Entdeckung: die Küche transportierte ein polnischer Bürger mit seinem Fiat Ducato über die Autobahn. Der 31-Jährige war am Nachmittag bei Nieder Seiferdorf von einer gemeinsame Bundespolizei-/Zollstreife angehalten worden. Er erklärte, dass er insgesamt zwei Stangen Zigaretten dabeihabe und er die Möbel-Ladung ins Vereinigte Königreich bringen will.

Wenngleich die Möbel nun bestimmt auf der Insel ankommen, werden es die Zigaretten mit Sicherheit nicht! In der mit Folie umwickelten Küche hatte der Mann noch einen Pappkarton deponiert. In diesem Karton kamen letztlich 26 Zigarettenstangen zum Vorschein. Insgesamt stellten die Beamten 5.400 Glimmstängel sicher.

Das Hauptzollamt Dresden hat ein Steuerstrafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

