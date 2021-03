Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schwarzkittel mit Maschinenpistole erlöst

Landkreis Görlitz (ots)

Bereits Anfang dieses Jahres hatte die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf darüber berichtet, dass sich derzeit fast täglich Wildunfälle entlang der regionalen Eisenbahnstrecken ereignen. In diesem Zusammenhang müssen sowohl Jagdpächter als auch die Uniformierten immer wieder zu ihren Waffen greifen, um Tiere durch einen gezielten Schuss von ihren Leiden zu befreien, sofern diese von einem Zug erfasst und entsprechend schwer verletzt wurden. In der vergangenen Nacht zum Beispiel mussten die Beamten mit der Maschinenpistole ein Wildschwein töten. Die Dienststelle war kurz nach Mitternacht von der Notfallleitstelle darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass auf dem Gleis von Wegliniec (Kohlfurt) in Richtung Roßlau Schwarzkittel zwischen Uhyst und Lohsa mit der Bahn zusammengeprallt waren.

Innerhalb der letzten sieben Tagen wurden im eigenen Zuständigkeitsbereich, neben dem bereits erwähnten Wildschwein, weitere drei Schweine in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Görlitz sowie ein Hirsch in der Nähe von Weißkeißel von Schienenfahrzeugen tödlich verletzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell