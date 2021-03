Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Sichergestellter Motor in Italien gestohlen

Weißkeißel (ots)

Am 05. März 2021 berichtete die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in ihrer Pressemitteilung über Pkw-Motoren, die bei Weißkeißel sichergestellt wurden. Unmittelbar nach der Entdeckung war schon herausgefunden worden, dass einer der Motoren zu einem Mazda CX5 gehört. Offen blieb die Frage, was aus dem Fahrzeug geworden ist bzw. wie es um die Eigentumsverhältnisse des Motors steht. In Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden stellten die Ermittler inzwischen fest, dass der betreffende Motor zu einem in Italien zugelassenen und dort im Dezember 2020 gestohlenen Mazda passt. Gegen den 32-Jährigen, der seinerzeit nur als Transporteur in Erscheinung getreten war, wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei Anzeige erstattet. Die Ermittlungen zu dem gleichfalls sichergestellten Mercedes-Motor dauern noch an.

