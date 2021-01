Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-KreisWeinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, im Zeitraum vom 26.12.20 bis 04.01.21 in das Büro des Kreisverbandes Neckar-Bergstraße von "Bündnis 90/Die Grünen" in der Hauptstraße einzubrechen. Dabei wurde versucht ein Fenster aufzuhebeln. Aufgrund der Spurenlage gelang es nicht in die Räume einzudringen, es wurde auch nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

