Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Wegen Bedrohung hinter Gitter

Görlitz (ots)

Gestern Abend, kurz nach 19.00 Uhr, wurden Bundespolizisten im Görlitzer Bahnhof auf einen Mann aufmerksam. Zunächst ließen sie sich den Ausweis des polnischen Bürgers zeigen, anschließend überprüften sie seine Personalien. Dabei stellten sie fest, dass der Name des 37-Jährigen mehrfach auf der Fahndungsliste erschien, er darüber hinaus auch mehrfach wegen verschiedener Delikte Bekanntschaft mit Polizei und Staatsanwaltschaft gemacht hatte. So verwunderte es die Beamten nicht, dass auch ein aktueller Haftbefehl mit im Spiel war. Dieser Haftbefehl, der im Sommer des vergangenen Jahres von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ausgestellt worden war, wurde kurz nach der Festnahme vollstreckt. Weil der Verurteilte seine Geldstrafe nicht begleichen wollte oder konnte, verbüßt er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen Bedrohung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell