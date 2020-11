Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Hallenbad

BückeburgBückeburg (ots)

(ma)

Hohen Sachschaden richteten Einbrecher an, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Bückeburger Hallenbad am Unterwallweg eingebrochen sind und bei viel Aufwand lediglich einen geringen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe erbeuten konnten.

Die Täter verschafften sich durch Aufbrechen eines Kellerzugangs Zutritt in das zurzeit geschlossene Freizeitbad. Verschlossene Türen und Behältnisse wurden insbesondere im Keller aufgebrochen bzw. eingeschlagen und der Kassenraum aufgesucht.

Die geschädigte Bückeburger Bäder GmbH beziffert den entstandenen Sachschaden auf vorerst geschätzte 5.000 Euro.

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte am Tatort Spuren sichern, die derzeit noch ausgewertet werden.

