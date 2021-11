Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Oberderdingen - Elektrofahrrad gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Oberderdingen (ots)

In Oberderdingen wurde am Donnerstagabend an der Bushaltestelle "Kelterplatz" ein Elektrofahrrad gestohlen.

Laut einer Zeugenaussage habe der 26-jährige Besitzer gegen 19:10 Uhr das Zweirad an der Bushaltestelle abgestellt und anschließend einen Getränkehandel aufgesucht. Kurze Zeit darauf sei ein weißer Transporter besetzt mit drei bis vier Personen vorgefahren. Die unbekannten Täter haben in der Folge das Elektrofahrrad auf den Transporter aufgeladen.

Als der Besitzer darauf aufmerksam wurde, haben die Unbekannten mit ihrem Fahrzeug die Flucht ergriffen. Hierbei wurde einer der Täter zurückgelassen, der nach einer kurzen Verfolgung von dem 26-Jährigen gestellt und der Polizei übergeben wurde.

Gegen den aus Bulgarien stammenden Mann im Alter von 56 Jahren wird ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Das gestohlene E-Bike war bislang indessen nicht aufzufinden.

Wer Hinweise zu dem weißen Transporter geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 07252/50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Carsten Dosenbach, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell