POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht an der Wallstraße

Zeuge gibt Hinweise

Ahaus (ots)

Einen deutlich sichtbaren Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet hat eine Autofahrerin am Montag in Ahaus. Wie ein Zeuge beobachtete hatte, fuhr die Frau auf der Wallstraße gegen einen geparkten Wagen. Sie habe abrupt gehalten und sei dann weg gefahren. Eine Schadensregulierung eingeleitet hatte sie nicht. Später sah der Zeuge, wie die Frau an dem beschädigten Auto vorbeilief und dabei auffällig in dessen Richtung sah. Ihre Unfallbeteiligung zeigte die Flüchtige nicht an. Polizeibeamte fanden das "Verursacherfahrzeug" auf der anderen Seite der Fußgängerzone, auf einem Parkplatz am Domhof. Eindeutig: Die Unfallbeschädigungen korrespondieren miteinander. Nun folgt ein Strafverfahren.

