Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer stürzt auf Heerweg

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Pedelecfahrer am Montagabend in Gronau zugezogen. Der 60 Jahre alte Gronauer bog gegen 18.20 Uhr aus dem Kreisverkehr Alter Postweg / Heerweg in den Heerweg ein und stürzte nach wenigen Metern, als er auf den Radweg fahren wollte. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus. Da Polizeibeamte Alkoholgeruch in der Atemluft des Gestürzten rochen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,4 Promille schließen lässt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt nachweisen zu können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

