Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ein Schaf fehlt

Trächtiges Tier gestohlen

Borken (ots)

Ein tragendes Muttertier haben Unbekannte in Borken aus einer siebzehnköpfigen Herde gestohlen. Das Schaf stand auf einer mit Schafsdraht umzäunten Weide am Dülmener Weg, als der Dieb zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Freitag, 17.00 Uhr, zuschlug. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

