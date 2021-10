Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Kupferkabel aus Baustelle entwendet - Zeugen gesucht

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich vermutlich mehrere Täter durch Aufbrechen eines Tores Zutritt zur umzäunten Baustelle eines Einkaufszentrums in der Neulandstraße. Dabei entwendeten die Einbrecher mehrere, bereits verlegte Kupferkabel, die vor Ort durchtrennt wurden. Insgesamt entstand ein Diebstahlsschaden von mindestens 50.000 Euro. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Aufgrund der entwendeten Menge an Kabeln müssen die Täter mit einem Fahrzeug an den Tatort gefahren sein. Wer im Zeitraum von Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 07261 6900 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell