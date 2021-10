Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Wohnhaus

Raesfeld (ots)

In der Zeit von Samstag, 15.15 Uhr, bis Sonntag, 07.25 Uhr, drangen Einbrecher auf dem Pfarrer-Trockel-Pättken in ein Wohnhaus ein. Der oder die Täter hatten dazu ein Fenster aufgehebelt. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und eine Münzsammlung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell