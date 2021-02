Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 67- Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

02.Februar 2021 | Kreis Stormarn - 29.01.2021 - Oststeinbek

Am 29.01.2021 gegen 19 Uhr kam es im real-Markt in Oststeinbek zu einer Körperverletzung, bei der ein 67- jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 67- jährige Mann in Glinde in einen Streit mit einem jüngeren Mann, den er darauf angesprochen haben soll, dass er die vorgeschriebene Schutzmaske nicht korrekt trage. Der Jüngere soll mehrfach mit der Faust auf den Kopf des älteren Mann eingeschlagen haben. Die körperliche Auseinandersetzung endete erst, als andere Kunden die beiden trennten. Der Glinder fuhr zunächst nach Hause, begab sich dann aber in ärztliche Behandlung. Im Verlauf des Abends musste er schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er derzeit noch immer behandelt wird.

Der Täter konnte von dem Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- ungefähr 25 Jahre alt - dunkle Haare - dunkle Augen - schwarz gekleidet

Es werden Zeugen gesucht. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann nähere Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Glinde unter der Telefonnummer: 040/ 710903-0 entgegen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

