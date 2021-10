Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Weiterer Einbruchsversuch

Bocholt (ots)

Am Samstag vernahm ein Bewohner eines Hauses an der Straße Auf dem Dannenkamp verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Terrassentür. Er sah nach dem Rechten, konnte aber zu dieser Zeit nichts Verdächtiges feststellen. Bei einer genauen Nachschau am nächsten Morgen stellte er Hebelspuren an der Tür fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

