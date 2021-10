Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Einbruchversuche und Einbrüche

Gronau (ots)

Zu mehreren Einbruchversuchen und vollendeten Einbrüchen in unterschiedliche Objekte ist es zwischen Freitag und Sonntag in Gronau und Epe gekommen. Nach einem Einbruch in eine Garage an der Straße Bleeke konnten zwei Gronauer mit einem dort gerade entwendeten Pedelec durch Polizeibeamte angetroffen werden. Weiteres Diebesgut hatten sie nicht dabei. Dieses lag unweit des Tatortes. Die Ermittlungen, ob die Gronauer für weitere Einbrüche verantwortlich sind, laufen. Zu Einbruchversuchen kam es an der Steinfurter Straße und an der Ahauser Straße und ein zweiter an der Bleeke. Erfolg hatten Unbekannte an der Enscheder Straße und an der Sonnenstraße. In einen Imbiss an der Enscheder Straße gelangten die Täter durch Aufhebeln eines Fensters. Über ein Gerüst in ein Gebäude stiegen Einbrecher an der Sonnenstraße ein. Auf Bargeld, Schmuck sowie Werkzeug hatten es die ungebetenen Gäste abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

