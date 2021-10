Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 53 Jahre alter Radfahrer am Montagmorgen in Gronau. Der Gronauer war gegen 06.00 Uhr im Kreisverkehr Kaiserstiege / Vereinsstraße unterwegs, als von der Kaiserstiege ein Wagen ihren Weg kreuzte. Eine 63-jährige Autofahrerin aus Enschede hatte die Kaiserstiege aus Richtung Eichenallee kommend befahren. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. Der Verkehr im Kreisverkehr ist grundsätzlich vorfahrtberechtigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell